شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: مصر تبني تحالفات دولية لضمان حل دائم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتحرك على نحو مدروس لبناء توافق دولي حقيقي يدعم حل الدولتين وينهي الصراع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تلعب دورًا استراتيجيًا في صياغة مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وتعمل على تكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح الديهي أن مصر تُدير ملف الوساطة مع الأطراف المعنية بحنكة سياسية واقتدار دبلوماسي، حيث تستند إلى تاريخ طويل من الوساطة الفعالة، لافتًا إلى أن القاهرة تدرك أهمية تحويل التعاطف العالمي إلى خطوات عملية تنهي معاناة الشعب الفلسطيني، وتمنع تكرار العدوان.

وأضاف أن الدولة المصرية لا تكتفي بالتحركات الميدانية أو الإغاثية فقط، بل تسعى إلى بناء مظلة دولية داعمة للحقوق الفلسطينية، وهو ما يظهر في مشاركاتها في المحافل الدولية، واجتماعات القمة التي تدعو فيها لوقف الحرب وتفعيل مسارات السلام.

وشدد الديهي على أن جهود مصر تُعيد الاعتبار إلى البُعد السياسي في القضية الفلسطينية، بعد أن حاول البعض اختزالها في مجرد أزمة إنسانية، موضحًا أن مصر تملك من العلاقات والقدرات ما يؤهلها لقيادة مسار السلام بقوة وثبات.