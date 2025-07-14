الدومينيكان: 6 قتلى في غرق قارب هجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - سانتو دومينغو (أ ف ب)

عثر على ست جثث، بينها واحدة عائدة إلى طفل، بعد غرق قارب كان على متنه من 40 إلى 50 مهاجراً قبالة سواحل جمهورية الدومينيكان، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين، وفقاً لما أعلنه، أمس، الدفاع المدني الدومينيكي.

وكانت حصيلة سابقة وفّرتها السلطات أفادت بمقتل أربعة هم ثلاثة رجال وامرأة، وإنقاذ 17 هم سبعة مواطنين من هايتي وعشرة من الدومينيكان.

وكان القارب متجهاً إلى بورتوريكو، وهو إقليم تابع للولايات المتحدة يقع على مسافة نحو 130 كيلومتراً من الساحل الشرقي لجمهورية الدومينيكان. ووفق ناجين، كان على متنه 40 إلى 50 شخصاً، لكن السلطات لم تتمكن بعد من تأكيد عدد الركاب المحدد.

وقال الكثير من الأشخاص الذين أنقذوا إنهم شاهدوا أشخاصاً آخرين على قيد الحياة في المياه، ولا تستبعد السلطات أن يكون بعض المهاجرين تشبثوا بأشياء عائمة أو تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ.

وقوارب المهاجرين المعروفة باسم «يولا» في الدومينيكان، مثل القارب الغارق، تصنع من الخشب أو الألياف الزجاجية وهي لا تراعي معايير السلامة العامة.