عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، أمس، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى، وفرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للمسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينياً أمس، بينهم طفل وأب ونجله، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركّزت في مدن رام الله، وسلفيت، ونابلس، ترافق ذلك مع تصاعد هجمات المستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية، والاعتداء على الفلسطينيين في مدينتي رام الله، وبيت لحم.