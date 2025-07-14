الأقمار الصناعية تظهر آثار الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأميركية في قطر (صور)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية أضرارًا لحقت بقاعدة العديد الجوية في قطر، بعد هجوم صاروخي إيراني استهدف القاعدة يوم 23 يونيو الماضي، في واحدة من أبرز حلقات التصعيد بين طهران وواشنطن عقب المواجهات بين إيران وإسرائيل.

الصور، التي نشرتها شركة Planet Labs PBC، أظهرت أن قبة مثلثية تُستخدم في الاتصالات العسكرية الآمنة كانت موجودة في القاعدة صباح يوم 23 يونيو، لكنها اختفت كليًا في الصور التي التُقطت في 25 من الشهر نفسه، فيما بدت بعض الأضرار على مبنى قريب (المصدر: أسوشيتد برس).

أقمار صناعية ترصد آثار ضربة إيرانية لقاعدة أميركية في قطر

وفي تأكيد رسمي، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، بأن القبة المثلثة قد أُصيبت بصاروخ باليستي إيراني، مضيفًا أن الضربة لم تُحدث أضرارًا كبيرة في القاعدة التي تضم مقر القيادة المركزية المتقدم للقوات المسلحة الأميركية في المنطقة (المصدر: أسوشيتد برس).

وبحسب التقرير، فإن الهجوم الإيراني جاء ردًا على القصف الأميركي الذي استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران في يونيو، وأعطى طهران منفذًا لـ"رد اعتبار محدود" أنهى سريعًا الجولة الأخيرة من المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، والتي استمرت 12 يومًا.



أقمار صناعية ترصد آثار ضربة إيرانية لقاعدة أميركية في قطر

وأشارت تقارير إلى أن القاعدة الأميركية كانت قد أخلت بعض المواقع الحيوية قبل الضربة، كما أن إيران كانت قد مررت مؤشرات بشأن موعد وتفاصيل الرد، ما منح القوات الأميركية والقطرية وقتًا كافيًا للاستعداد، الأمر الذي قلّل من حجم الخسائر ومنع اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

من جهتها، لم تصدر السلطات القطرية أي تعليق رسمي على حجم الأضرار أو طبيعة الرد المحتمل، في وقت أكد فيه مراقبون أن الهجوم شكّل جزءًا من حرب الرسائل بين طهران وواشنطن، التي اختارت التهدئة بعد التصعيد.