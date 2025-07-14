تحطم طائرة صغيرة في مطار ساوثند في لندن دون الإبلاغ عن أي إصابات على الفور

تحطّمت طائرة صغيرة في مطار ساوثند في لندن، وفق ما أعلنت شرطة إسيكس، واصفة الحادث بأنه "خطر" لكن دون الإبلاغ عن أي إصابات على الفور.

وذكرت الشرطة في بيان، "نحن في موقع حادث خطر في مطار ساوثند"، مضيفة "نعمل مع أجهزة الطوارئ" في مكان الحادث "وهذا العمل سيستمر لساعات".

وأوضحت أنها تلقت تنبيها قبل الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) بوجود طائرة يبلغ طولها 12 مترا مشتعلة في ساوثند أون سي شرق لندن.

وأضافت "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية وسنكون قادرين على تقديم المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".

وذكرت هيئة "بي بي سي" أن الطائرة، وهي من طراز بيتشكرافت بي 200، تحطمت بعيد إقلاعها.

ويقع مطار ساوثند أون سي على مسافة حوالى 65 كيلومترا شرق العاصمة وهو سادس أكبر مطار في منطقة لندن.