مقتل شاب سقط عن مبنى في منطقة تول الجنوبية

أدى ​حادث​ مؤسف الى مقتل الشاب رفيق مرتضى رمال (49 عاما ) من بلدة الدوير، بعدما سقط عن سطح احد المباني في منطقة تول حيث كان يعمل في تمديد شبكة كهرباء لورشة أحد اقاربه، وتم نقله الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه.

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