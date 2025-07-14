الجيش: توقيف 10 اشخاص في بلدة بتبيات - المتن الأعلى لحيازتهم أسلحة وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بان وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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