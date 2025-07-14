نائب وزير الخارجية الروسي: المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ستستمر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن "المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا ستستمر".
واشار غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، الى ان "هناك إدراكا بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة ستستمر".
يذكر أن روسيا وأوكرانيا قد أجرتا جولتين من المفاوضات في إسطنبول. وأسفرتا عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين.
ومن المتوقع أن تجري الجولة الثالثة من المفاوضات في تركيا، لكن موعدها لم يحدد بعد.
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