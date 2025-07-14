شكرا لقرائتكم خبر عن قانون العمل.. تدريب الطفل ببطاقة من 14 عاما وبشرط استمرار التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المشرع في نصوص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في الحفاظ على الأطفال وحظر عملهم تحت سن الخامسة عشر عام، وذلك في مادته"61" من القانون والمعنى بـ"أحكام تشغيل وتدريب الأطفال" وأكد القانون أن الطفل الذى يطبق عليه أحكام هذا القانون، وهو كل من لم يبلغ ثماني عشرة عامًا .

وحظرت المادة"62" من قانون العمل الجديد، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ولكن يجوز تدريبهم متى بلغوا أربع عشرة عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل تدريب طفلا دون من الخامسة عشرة، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بختمها.