إقليم كردستان العراق اعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

أعلن إقليم كردستان العراق، "إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي من دون أن يتسبب في أضرار بشرية أو مادية".
وذكرت المصادر لوكالة "شفق نيوز" أن "صافرات الإنذار انطلقت عند الساعة 2:30 فجرا واستمرت لدقائق متواصلة".
وأشارت إلى أن "صافرات الإنذار أعقبها تفعيل منظومة الدفاع الجوي "سي رام" المنتشرة داخل القنصلية ومحيط المطار، والتي أطلقت نيرانها باتجاه جسم طائر شوهد يحلق فوق المنطقة".
وأكدت أن "الدفاعات الأميركية نجحت في اعتراض الجسم الطائر وإسقاطه، بينما توجهت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المطار والمناطق المحيطة به".
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