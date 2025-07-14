"كاريتاس" - زحلة احتفلت بقداس الشكر السنوي في كنيسة سيدة الفرح

أقامت رابطة "كاريتاس" - إقليم زحلة قداس الشكر السنوي في كنيسة سيدة الفرح، ترأسه راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الارثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، عاونه في الخدمة قدس الأب سلوان الخوري.

وتحدث المطران الصوري عن "أهمية الخدمة في الكنيسة ودورها الجوهري في بناء المجتمع"، مشددًا على "الدور الإنساني والاجتماعي البارز الذي تقوم به كاريتاس في هذا السياق". وهنّأ الجميع لمناسبة عيد تأسيس "كاريتاس" لبنان، وقدم أيقونة سيّدة الفرح غير المنتظر عربون محبّة وتقدير للأب ميشال عبود، الأب رولان مراد والأستاذ فادي سابا.

بدوره، شكر رئيس رابطة ​كاريتاس لبنان​ الأب ميشال عبود المطران الصوري احتضانه "كاريتاس"، كما شكر لعائلة "كاريتاس" عملها المتواصل وجهودها في ​خدمة المجتمع​ الزحلي، داعيًا إلى "الاستمرار بالرسالة بمحبة وتعاون لما فيه خير الإنسان وخدمة المجتمع"، داعيا إياهم إلى أن يبقوا "نورًا في خدمة المحتاجين والضعفاء".

ولفت الى ان "الدراسات أظهرت وجود خيرات وافرة في الارض تكفي لمرة ونصف، ومع ذلك لا تزال هناك عائلات فقيرة محرومة منها. هذا الواقع المؤلم يكشف أن العدالة، للأسف، لا تصل إلى الجميع، وخصوصًا إلى أصحاب الحاجة".