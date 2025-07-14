شهيد في قصف الاحتلال مركبة مدنية جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطن لبناني، إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، واستهدفت مركبة مدنية قرب بلدة النميرية جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، إن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المركبة بأربعة صواريخ، حيث هرعت مركبات الإسعاف على المكان، وجرى نقل شهيد.

وأضافت أن طائرات الاحتلال حلقت بكثافة في سماء العاصمة بيروت، بما فيها الضاحية الجنوبية على علو منخفض، مضيفة أن آليات العسكرية الإسرائيلية خرقت خط الانسحاب قرب بلدة كفر شوبا، وتوغلت لمسافة 400 متر، وأطلقت النار تجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.

المصدر : وكالات