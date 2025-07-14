ارتفاع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 32,4% في حزيران

سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 32,4% على أساس شهري في حزيران، في وقت تعافت فيه التجارة بين الجانبين إثر محادثات رفيعة المستوى بينهما الشهر الماضي.

وصدّرت الصين ما قيمته 38,2 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة مقارنة ب 28,2 مليار في أيار، على ما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في نيسان 33 مليار دولار.