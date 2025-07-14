السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: ترامب غاضب حقا من بوتين وإعلانه اليوم الاثنين سيكون عدوانيا للغاية

نقل موقع "أكسيوس" عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، تأكيده أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب غاضب حقا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإعلانه اليوم الاثنين سيكون عدوانيا للغاية". كما افاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين٬ بأن "ترامب سيعلن خطة جديدة ل​تسليح أوكرانيا​ اليوم ومن المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية"٬ لافتا الى ان "الخطة ستشمل على الأرجح صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق روسيا". وكشف ان "الخطة اقترحها الرئيس الأوكراني خلال قمة الناتو قبل أسبوعين".

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