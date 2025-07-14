شهاب وسباق النقل وعكس السير.. جرائم كشفتها السوشيال بالفيديو وضبطتها الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد أبو النجا:

في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مرآة تعكس الواقع لحظة بلحظة، تحولت السوشيال ميديا إلى أداة فعالة لكشف التجاوزات، خصوصًا تلك التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وخلال الأيام الأخيرة، رصد المواطنون عبر الفيديو وقائع خطيرة تصدرت المشهد، أبرزها واقعة "شهاب" سائق التوك توك الذي هدد قائد سيارة بسلاح أبيض، وسباق متهور بين شاحنات نقل ثقيل في أكتوبر، إضافة إلى مركبات تسير عكس الاتجاه بطريق عام — وقائع أكدت كيف أصبحت السوشيال ميديا شريكًا داعمًا لجهود الدولة في مواجهة البلطجة وفرض سيادة القانون.

- واقعة "شهاب" وسائق BMW:

أثار مقطع فيديو غضبًا واسعًا، ظهر فيه شاب يُدعى "شهاب" وهو يعتدي لفظيًا على قائد سيارة BMW ويحمل أداة حادة (مفك)، مهددًا إياه بعد حادث تصادم على طريق الأوتوستراد بمنطقة منشأة ناصر. قال شهاب متحديًا الكاميرا: "أنا شهاب من الجمعية، وده المفك أهو".

سرعان ما تحركت أجهزة وزارة الداخلية، وتمكنت خلال أقل من 5 ساعات من ضبط المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

- سباق "التريلات" بطريق أكتوبر:

تداول رواد مواقع التواصل فيديو مرعبًا لثلاث سيارات نقل تسير بسرعة جنونية على محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر، دون لوحات معدنية، ما أثار ذعر المواطنين.

وتضمنت الواقعة تعمد أحد السائقين صدم سيارة مواطن وكسر مرآتها. وسرعان ما تحركت أجهزة وزارة الداخلية، وتم القبض على المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس السائقين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق. وكشفت التحقيقات أن أحدهم كان يقود تحت تأثير مخدر "الحشيش" وبدون رخصة.

- السير عكس الاتجاه بطريق العاشر – بلبيس:

رصدت الأجهزة الأمنية مقطعًا مصورًا يُظهر 11 سيارة، من بينها ميكروباصات وأتوبيسات، تسير عكس الاتجاه بطريق عام بين العاشر من رمضان وبلبيس. وتمكنت الداخلية من تحديد وضبط قائدي تلك المركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

121 ألف مخالفة مرورية في يوم:

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة - مواقف عشوائية - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة - مخالفة شروط التراخيص). كما تم فحص عدد (3607) سائقين، وتبين إيجابية عدد (434) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1283) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه - تحميل ركاب - مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (368) سائقًا، تبين إيجابية عدد (25) حالة تعاطٍ لمواد مخدرة، وضبط عدد (24) محكومًا عليهم بإجمالي (48) حكمًا، كما تم التحفظ على عدد (9) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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