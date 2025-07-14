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ترامب يقوم بزيارة دولة إلى بريطانيا في سبتمبر

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ترامب يقوم بزيارة دولة إلى بريطانيا في سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة دولة هي الثانية له إلى بريطانيا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، وفق ما أعلن قصر باكينغهام. 
وسيستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا في قصر وندسور. 
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارته واشنطن في فبراير الماضي، قد سلم ترامب رسالة شخصية من الملك تشارلز تضمنت الدعوة. 
وسبق أن قام ترامب بزيارة دولة إلى بريطانيا عام 2019 اثناء ولايته الرئاسية الأولى واستقبلته حينها الملكة إليزابيث الثانية. 
ومن غير المقرر أن يلقي ترامب أي كلمة أمام مجلس العموم لأن البرلمان سيكون في فترة استراحة خلال زيارته. 
ووصف ترامب الدعوة حين تسلمها من ستارمر بأنها "شرف عظيم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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