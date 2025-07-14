النائب أحمد فؤاد أباظة: تنسيق كامل لدعم لمواطن بين أحزاب القائمة الوطنية

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، إن هناك تنسيق كامل بين كافة الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، واضعين أمام عينيهم خدمة المواطن المصرى، وأن كل الأحزاب تعمل من أجل دعم الدولة المصرية بكافة أشكالها والحفاظ على كينونة الشعب المصري والوصول لأعلى مستوى من خدمته.

وأضاف "أباظة" أن الأحزاب أكدت خلال الاجتماع التنسيقى الثالث على الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية والحفاظ على الشارع المصرى، مشددا على أن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع هو دعم الدولة المصرية بكافة مستوياتها ودعم القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في كل الخطوات الداخلية والخارجية لما تواجهه من حرب تدار خارجيا من بعض الدول المجاورة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» بمقر حزب الجبهة الوطنية، بحضور ممثلو الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية، وذلك ضمن استعدادات التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمقررة في عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

وتمثل أبرز الحضور فى النائب محمد عطية الفيومي ممثلا لحزب الحرية المصري، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ، الدكتور على عبد العال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وأحمد عبد الجواد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.

