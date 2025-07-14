شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى يعلن برنامجه الانتخابى لمجلس الشيوخ ويتعهد بخارطة تشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب انتهى من إعداد برنامجه الانتخابي الذي سيخوض به انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن البرنامج يعكس رؤية الحزب للقضايا الوطنية الملحة، ويعبر عن التزامه بمسؤولية تشريعية ومجتمعية تمتد على مدار الدورة البرلمانية المقبلة.

وأضاف الشقنقيري، في تصريحات خاصة، أن البرنامج يتضمن أجندة تشريعية واضحة تمثل خارطة طريق لعمل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب على مدار خمس سنوات، مشيرًا إلى أن قيادات الحزب ناقشت تفاصيل البرنامج مع المرشحين في اجتماع تنظيمي موسع، بهدف توحيد الرؤية وتعزيز الجاهزية لخوض المعركة الانتخابية.

وأوضح أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها دعم الدولة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب والمرأة، إلى جانب ملفات حيوية تتعلق بالتعليم والصحة والثقافة والتشريعات ذات البعد الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم الحزب إلى أن الوثيقة الانتخابية التي تتضمن البرنامج الانتخابي ستوزع على نطاق واسع خلال فترة الدعاية الانتخابية، لإطلاع المواطنين على ملامح الرؤية التي يتبناها الحزب، لافتًا إلى أن "الشعب الجمهوري" يراهن على وعي الناخب المصري، وقدرته على التمييز بين الشعارات وبين البرامج القابلة للتنفيذ.