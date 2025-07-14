جولة للمطرانين حداد والعمّار في الباروك والفريديس وتأكيد على أهمية العيش المشترك

نظم كاهن رعية مار أنطونيوس الكبير في الباروك والفريديس الأب جان القاضي بالتعاون مع لجنة الوقف جولة تفقدية لراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، وراعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمًار، استُهلت من دارة رئيس البلدية فادي محمود لتقديم التهاني له ولأعضاء المجلس البلدي بعد فوزهم في الانتخابات البلدية.

وقد شددت الكلمات على "أهمية ​العيش المشترك​ في المنطقة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن".

بعد اللقاء، انتقل الجميع إلى كنيسة مار أنطونيس الكبير للاحتفال بالذبيحة الإلهية على نية أبناء البلدتين، في حضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، وعدد كبير من أبناء البلدة.

بعد القداس تم زرع شجرة أرز في باحة الكنيسة ووضعت لوحة تذكارية تخليدا لزيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للشوف.