وزير الداخلية الكويتي من عين التينة: الزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان

إستقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ​الكويت​ي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت المستشار ياسين الماجد حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة وآخر المستجدات و​العلاقات الثنائية​ بين لبنان والكويت

وبعد اللقاء، أكد الصباح أن "لبنان سوف يبقى لبنان والزيارة هي لتأكيد دعم الكويت والشعب الكويتي التام للبنان وعلى رأسهم صاحب السمو امير الكويت، كما كان لبنان الداعم الاول للكويت وللشعب الكويتي وانشالله كافة مشاكل لبنان سوف تحل.

وردا على سؤال أجاب الصباح :"بري وهو اقدم رئيس برلمان ومن المفروض على كل برلماني أن يأتي للاستماع الى نصائحه"، مشيرا الى ان "زيارتي الى لبنان هي لنقل رسائل حب ومودة من الشعب الكويتي وعلى رأسهم امير البلاد للبنان والشعب اللبناني".

وفيما اذا كان هناك من مخاوف تهدد لبنان من حدوده الشرقية مع سوريا، أكد الصباح أن "لبنان سيبقى لبنان وسوريا ستبقى سوريا".

كما استقبل بري سفير اندونيسيا ديكي كومار في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، الزيارة كانت مناسبة ايضا جرى خلالها بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان واندونيسيا.

رئيس المجلس تابع أيضا المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا وذلك خلال لقائه سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.

وبعد الظهر استقبل بري سفيرة تشيكيا أستر لوفروفا (Ester LAUFEROVÁ) في زيارة بروتوكولية بعد تسلمها مهامها الجديدة كسفيرة لبلادها لدى لبنان كما كان اللقاء مناسبة جرى خلاله عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

رئيس المجلس إستقبل أيضاً مستشار رئيس الجمهورية جوزاف عون العميد اندرية رحال.