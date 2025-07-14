مياه لبنان الجنوبي: تعرض محطة وادي السلوقي لعملية سرقة أدّت إلى توقفها عن العمل

افادت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مياه بنت جبيل عن "تعرض محطة وادي السلوقي لعملية سرقة جديدة حيث تم العبث بمحتويات المحطة وسرقة كمية من التجهيزات والمعدات والكابلات ما أدى إلى توقفها عن العمل وتغذية القرى والبلدات المستفيدة بالمياه".

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