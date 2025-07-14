صارت الطائرة كرة من نار!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف النقاب اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بمطار ساوثيند في العاصمة البريطانية يوم الأحد.

وقال شاهد عيان إن الطيار "لوّح" لعائلته أثناء هبوطهم على المدرج، قبل أن تتحطم الطائرة بعد ثوانٍ من إقلاعها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (PA) أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة وانفجرت على شكل "كرة نارية" في مطار ساوثيند.

وأُغلق المطار حتى إشعار آخر بعد حادث تحطم الطائرة الصغيرة، حيث ظهرت لقطات فيديو تُظهر كرة نارية ضخمة في أعقاب الحادث.

وظهرت صور نُشرت على الإنترنت ألسنة لهب كبيرة وسحابة من الدخان الأسود عقب الحادث الذي وقع بعد ظهر الأحد.

وكانت شرطة مقاطعة إسيكس أعلنت أنها استجابت "لتقارير عن تصادم طائرة بطول 12 مترًا" قبيل الساعة الرابعة مساءً.

ومن المتوقع أن تقدم الشرطة المزيد من المستجدات بعد ظهر اليوم.

وأكدت شركة زيوش للطيران، ومقرها مطار ليليستاد في هولندا، أن رحلتها من طراز SUZ1 تعرضت لحادث في المطار، وأعربت عن تعازيها "لجميع المتضررين".

وأفادت التقارير أن الطائرة المعنية بالحادث هي من طراز Beech B200 Super King Air، وهي طائرة ذات مروحتين.

ووفقًا لخدمة تتبع الرحلات الجوية Flightradar، فقد أقلعت الطائرة الساعة 3:48 مساءً وكانت متجهة إلى ليليستاد، وهي مدينة في هولندا.

الطيارون لوحوا لمودعيهم

ولوح الطيارون للعائلات التي كانت تُشاهد الطائرات.

وقال رجل كان في المطار مع زوجته وأطفاله لقناة سكاي نيوز إن الطائرة تحطمت في غضون ثوانٍ من إقلاعها.

وقال جون جونسون إن الطيارين "لوّحوا" لعائلته أثناء هبوط الطائرة على المدرج. وتابع قائلًا: "لوّحنا لهم جميعًا". "واصلوا سيرهم على المدرج إلى نقطة الإقلاع ثم استداروا.

ثم خفّضوا سرعة المحركات ومرّت بنا. أقلعت الطائرة، وفي غضون ثوانٍ قليلة، انحدرت بزاوية حادة إلى يسارها".

ثم قال: "كادت الطائرة أن تنقلب، وللأسف تحطمت". "كانت هناك كرة نارية كبيرة".