شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الاجتماع التشاورى الثالث للقائمة الوطنية تعظيم لجهود التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التشاوري الثالث لـ" القائمة الوطنية من أجل مصر" يعكس حرص القائمة على تعظيم جهودها التنسيقية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المقبلة وتحقيق أهدافها الانتخابية.

وتابع غنيم: "تكتسب هذه اللقاءات التشاورية أهمية قصوى لعدة أسباب، أبرزها توحيد الرؤى والأهداف، حيث تتيح هذه الاجتماعات الفرصة لمختلف الأحزاب والقوى المنضوية تحت لواء القائمة لتبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بشأن القضايا الوطنية والتحديات الراهنة.

واستكمل:" هذا التوافق الفكري يمثل حجر الزاوية لأي عمل سياسي ناجح، إضافة لتنسيق الجهود والخطط، حيث يعد التنسيق الفعال بين مكونات القائمة أمرًا حيويًا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والجهود، فمن خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع خطط عمل مشتركة، تستطيع القائمة تعظيم تأثيرها على الأرض والوصول إلى أكبر شريحة من الناخبين.

وأضاف، وتتطلب العملية الانتخابية استراتيجية واضحة ومحكمة، ومن خلال هذه الاجتماعات، يمكن للقائمة تحليل المشهد السياسي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط للتوعية والتعبئة الانتخابية، واختيار المرشحين الأكفاء الذين يمثلون طموحات الشعب، وتساهم اللقاءات الدورية في بناء جسور الثقة بين مكونات القائمة، وتعزيز روح التكاتف والتعاون.

وأكد غنيم، أن هذا الانسجام الداخلي ينعكس إيجابًا على الأداء العام للقائمة ويزيد من قدرتها على جذب التأييد الشعبي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الثالث لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر» أمس الأحد، بمقر حزب الجبهة الوطنية، بحضور ممثلو الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية، وذلك ضمن استعدادات التحالف الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمقررة في عام 2025.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى بحث آليات إعداد القائمة الوطنية، وضمان التنوع السياسي والمجتمعي داخلها، إلى جانب التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن توزيع المقاعد ودعم المرشحين بما يحقق تمثيلًا يعكس تعددية الشارع المصري.

وتمثل أبرز الحضور فى النائب محمد عطية الفيومي ممثلا لحزب الحرية المصري، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ، الدكتور على عبد العال نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وأحمد عبد الجواد رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ.