شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: افتتاح أسبوع المواطنة بالبحيرة لتكثيف المشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، الإثنين، أولى فعاليات أسبوع المواطنة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة دمنهور، وذلك في سياق مبادرة "حياة الكريمة"، بالمشاركة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ تتفيذ برنامج النهوض بالوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية.

افتتح أشغال الأسبوع كل من الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة، والدكتور ماجدة جلالة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، والأستاذ محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة.

وتشمل أشغال أسبوع المواطنة فعاليات أولها يوم بناء المعرفة العامة، ودورة تدريبية لشباب المناطق المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، وأخيرًا فصل المواطنة للشباب من ١٣ إلى ١٨ عاما.

وألقى علاء شلبى محاضرة ضمن نشاط يوم بناء المعرفة، تناول خلالها أهمية دور منظمات حقوق الإنسان في بناء الوعي وترسيخ الثقافة المدنية وتعزيز قيم الحوار والتطوع، والإسهام في العمل التنموي، ومحاصرة الظواهر السلبية.

ودعا "شلبي" إلى تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة على النحو الذي يسهم في تحقيق الإرادة الشعبية وضمان ممثلين منتخبين للتعبير عن مصالح المواطنين، وبما يدعم خطوات التحول الديمقراطي التي يكفلها الدستور.





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