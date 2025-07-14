الهيئة الوطنية توافق على قيد مؤسسات ومواقع صحفية لتغطية الانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 19 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

محمد يوسف

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