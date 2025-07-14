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الهيئة الوطنية توافق على قيد مؤسسات ومواقع صحفية لتغطية الانتخابات

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  • الهيئة الوطنية توافق على قيد مؤسسات ومواقع صحفية لتغطية الانتخابات 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الإثنين، 14 يوليو 2025 05:09 م

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 19 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وقررت الهيئة الوطنية وفقا لهذا القرار الموافقة على قيد:

أولا المؤسسات الصحفية:

- جريدة الأخبار / مؤسسة أخبار اليوم

- جريدة أخبار اليوم / مؤسسة أخبار اليوم

- مجلة اخر ساعة / مؤسسة أخبار اليوم

- جريدة الأسبوع

- جريدة البوابة نيوز

- جريدة فيتو

ثانيا المواقع الصحفية:

- البوابة الالكترونية لمؤسسة أخبار اليوم / مؤسسة أخبار اليوم

- موقع الأخبار المساني / مؤسسة أخبار اليوم

- موقع الأسبوع

- موقع البوابة نيوز

- موقع فيتو

- موقع الكلمة

- موقع القاهرة ٢٤

- موقع بصراحة الإخباري

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القرار 19 لسنة 2025
القرار 19 لسنة 2025

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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