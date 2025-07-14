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شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية توافق على قيد مؤسسات ومواقع صحفية لتغطية الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجىالإثنين، 14 يوليو 2025 05:09 م
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 19 لسنة 2025، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وقررت الهيئة الوطنية وفقا لهذا القرار الموافقة على قيد:
أولا المؤسسات الصحفية:
- جريدة الأخبار / مؤسسة أخبار اليوم
- جريدة أخبار اليوم / مؤسسة أخبار اليوم
- مجلة اخر ساعة / مؤسسة أخبار اليوم
- جريدة الأسبوع
- جريدة البوابة نيوز
- جريدة فيتو
ثانيا المواقع الصحفية:
- البوابة الالكترونية لمؤسسة أخبار اليوم / مؤسسة أخبار اليوم
- موقع الأخبار المساني / مؤسسة أخبار اليوم
- موقع الأسبوع
- موقع البوابة نيوز
- موقع فيتو
- موقع الكلمة
- موقع القاهرة ٢٤
- موقع بصراحة الإخباري
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القرار 19 لسنة 2025
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