شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب تتابع مبادرة "أنا أيضا مسئول" بجامعة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

زارت الدكتورة سلافة جويلي – المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، يرافقها الدكتور طاهر نصر – نائب المدير التنفيذي، جامعة دمياط، وذلك بدعوة من الدكتور حمدان ربيع – رئيس جامعة دمياط، ووفد من الأكاديمية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية والجامعة في مجال التدريب وتنمية القدرات، وذلك في إطار دعم الشراكات المؤسسية وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات المصرية.

كما شملت الزيارة لقاءًا مع عدد من خريجي مبادرة "أنا أيضًا مسئول" التى نظّمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب فعالياتها بجامعة دمياط، ضمن سلسلة ندوات توعوية تُنفذ بالتعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المحافظات.

وذلك بهدف تنمية وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم في صناعة التغيير، في إطار برنامج تدريبي مكثّف يمتد على مدار 5 أيام، بواقع 30 ساعة تدريبية، تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية والمناقشات التفاعلية ودراسات الحالة، بما يسهم في تعميق فهم المشاركين لمفاهيم المسؤولية المجتمعية والتغيير الإيجابي.