وفاة 1180 شخصا في إسبانيا بسبب موجات الحر المرتفعة

توفي 1180 شخصًا في إسبانيا إثر موجات الحر المرتفعة خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت وزارة البيئة الإسبانية في بيان اليوم أن (1180) شخصًا توفوا إثر درجات الحرارة المرتفعة في البلاد خلال الشهرين الماضيين، وذلك بزيادة حادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن المناطق الأكثر تضررًا في النصف الشمالي من البلاد وهي "جاليسيا" و"لاريوخا" و"أستورياس" و"كانتابريا".

يُذكر أن درجات الحرارة في إسبانيا تجاوزت (40) درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.