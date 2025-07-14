وفاة 1180 شخصا في إسبانيا بسبب موجات الحر المرتفعة

وأوضحت وزارة البيئة الإسبانية في بيان اليوم أن (1180) شخصًا توفوا إثر درجات الحرارة المرتفعة في البلاد خلال الشهرين الماضيين، وذلك بزيادة حادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن المناطق الأكثر تضررًا في النصف الشمالي من البلاد وهي "جاليسيا" و"لاريوخا" و"أستورياس" و"كانتابريا".
يُذكر أن درجات الحرارة في إسبانيا تجاوزت (40) درجة مئوية في الأسابيع الماضية، وهو ما شهدته بلدان أخرى في أوروبا الغربية.
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