شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة بمستقبل وطن تسلم وحدة الغسيل البرتوني لمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة العاصمة بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حفل افتتاح إنشاء وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي البرتوني ورفع كفاءة المنشآت الملحقة بها في مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، وبمشاركة الدكتور أشرف حاتم، الأمين المساعد لأمانة العاصمة بحزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقاهرة.

وتم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، في ضوء بروتوكول التعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، مع مستشفى أبو الريش المنيرة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المنشآت الحيوية والتعليمية والبحثية بالمستشفى، فضلا عن تنظيم قوافل طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء القاهرة.

وتفقد قيادات حزب مستقبل الوطن، برفقة مسئولي جامعة القاهرة، أعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت في مستشفى أبو الريش المنيرة، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأطفال مصر.

وتضم وحدة الغسيل البرتوني المزمن

رعاية متوسطة لمرضى الكلى، بسعة ١١ أسرة، قاعات تدريس، وغرف للكشف.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، أمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، حرص الأمانة على تنظيم العديد من الفعاليات في ضوء المسئولية المجتمعية للحزب موجها الشكر و التحية و التقدير للساده نواب القاهره الذين ساهموا في القيام بهذا العمل المشرف و الراقي الذي يدل علي إيمانهم بالمسؤولية الحزبيه تجاه اهل مصر الطيبين وأطفالنا الاعزاء ، كما اثبتت امانه القاهره ان العمل النيابي مسئولية والتزام امام الله و المجتمع.

وقال سليمان: اختيارنا لمستشفى أبو الريش المنيرة، باعتبارها قبلة الطلب للأطفال في مصر، وتحملنا مسئولية التطوير، مؤكدا أن قيادات أمانة مستقبل وطن بالقاهرة، كانوا حريصين على المسارعة للمشاركة والتبرع لصالح المشروع.

وأعلن أمين أمانة العاصمة بمستقبل وطن، استكمال عمليات التطوير في المستشفى، وبينها رفع كفاءة الاستقبال، وكذلك إنشاء مركز أبحاث متكامل.

ووجه النائب محمد سليمان، الشكر والتقدير لقيادات جامعة القاهرة، وكلية الطلب، لما قدموه من تسهيلات حقيقية لاستكمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، ورفع كفاءة العديد من المنشآت داخل مستشفى أبو الريش المنيرة.

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إلى أن الحزب لديه إيمان عميق بمهمته تجاه المجتمع، بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية والتشريعية.

وأكد أن مستشفى أبو الريش المنيرة، لها تاريخ عريق في تقديم خدمات طبية مميزة لأطفال مصر، مشيدا بعمليات التطوير التي شهدتها وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، وما تضمنه من تفاصيل لصالح توفير العلاج.

وأشاد القصبي، بجهود أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وجميع القيادات الحزبية في القاهرة، لحرصهم على هذه المبادرة ونجاحها بالتنسيق مع جامعة القاهرة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: نحن متواجدون مع الشعب المصري، ونشارك بفاعلية مع الدولة لتوفير كافة الاحتياجات، موجها التحية لقيادات المستشفى على ما يقومون به من دور لتخفيف المعاناة عن أطفال مصر.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التحية لحزب مستقبل وطن، وجميع قياداته على دعمهم وجهودهم لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، وما شهدته من عمليات تطوير ورفع كفاءة للعديد من المنشآت.

وقال رئيس جامعة القاهرة: نسعد بالتطوير الذي تم في مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال، بجهود حزب مستقبل وطن، ونتمنى التوسع فيه، لأنه يخدم شريحة كبيرة من أبناءنا الأطفال على مستوى الجمهورية.

وأكد أن عمليات التطوير تؤكد التزام الحزب في تنفيذ ما وعد به، قائلا: الأمر لم يتوقف عند التنفيذ وفقط، ولكن التنفيذ على أعلى مستوى، ووفقا للمعايير لدعم منظومة العلاج والتعليم الطبي.

ودعا رئيس جامعة القاهرة، المجتمع المدني، وجميع الأحزاب السياسية، لضرورة القيام بدورها المجتمعي، مثلما يقوم به حزب مستقبل وطن، بما يخدم القطاع الطبي والصحي.

وأعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، توفير طواقم التمريض التي تحتاجها وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.

من جانبه أكد شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، أن تجهيز وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، يمثل طفرة إنقاذ آلاف الأطفال، موجها الشكر لحزب مستقبل وطن على هذه المبادرة.

فيما وجه الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، رسالة لقيادات حزب مستقبل وطن، قائلا: "لقد رفعتم الألم عن مستقبل هذا الوطن، وهم أطفال مصر"، مشيرا إلى أن عملية التطوير التي تمت لا تقف عند تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، ولكن أيضا رفع كفاءة التعليم الطبي.

وقال عميد كلية الطلب بجامعة القاهرة: وحدة الغسيل الكلوي البرتوني، بعد عمليات التطوير التي تمت أصبحت جاهزة للاعتماد من جانب الجهات المعنية في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التطوير ينجح في تقديم خدمة طبية وتعليمية أفضل.

وأشار إلى أن أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أخذ على عاتقه نجاح هذا المشروع الذي يمثل أهمية كبيرة لتقديم الخدمات العلاجية لأطفال مصر، فضلا عن الخدمات التعليمية لواحدة من أهم كليات الطب في مصر.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمين مساعد العاصمة بحزب مستقبل وطن، أن مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال لها وضع خاص بين مستشفيات الأطفال الجامعية، لاسيما وأن تاريخ بناءها من خلال العمل الأهلي.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أهمية دور المجتمع المدني في دعم ومساندة منظومة القطاع الطبي.

وأشاد بجهود الدكتور محمد سليمان، أمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، على الدقة والعمل الجيد في عمليات التطوير، مؤكدا أنها تفوق المستشفيات الاستثمارية.