كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية بمكونيها "ديغيل هتوراه" و"أغودات يسرائيل" تنسحب من الائتلاف الحكومي في اسرائيل

اعلنت كتلة "​يهدوت هتوراه​" الحريدية بمكونيها "ديغيل هتوراه" و"​أغودات يسرائيل​" الانسحاب من الائتلاف الحكومي، تنفيذًا لتوجيهات المرجعيات الدينية، واحتجاجًا على صيغة ​قانون التجنيد​ التي اعتُبرت مخالفة للتفاهمات السابقة.

وقد أعلن حزب "أغودات يسرائيل"، في بيان صدر عن الوزير مئير بروش أن "نظرا لعرض مسودة اقتراح القانون، وهي مسودة لا تلبي متطلبات وموقف كبار ​الحاخامات​، فقد وجّه أعضاء مجلس كبار الحاخامات ممثلي الحزب بالاستقالة من مناصبهم الائتلافية في الحكومة".

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة، ​بنيامين نتنياهو​، سيحاول جاهدا خلال الساعات الـ48 المقبلة، قبل دخول الاستقالات وطلب الانسحاب من الحكومة حيّز التنفيذ، إقناع الكتل الحريدية بالقبول بتسوية بشأن قانون التجنيد.

وبانسحاب حزب "ديغيل هتوراه" و"أغودات يسرائيل" من الائتلاف الحكومي، فقد ائتلاف نتانياهو الأغلبية في الكنيست وبات يحظى بـ60 مقعدا من أصل 120، وسط توقعات بأن تقدم حركة "شاس" على خطوة مماثلة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية.

وعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، في وقت متأخر من مساء الإثنين، مقترحا لقانون التجنيد على الحريديين، رفضه حزب "ديغيل هتوراه"، وقال إنه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه عشية الحرب على إيران.

وجاء في بيان صدر عن "ديغيل هتوراه" أن "نص القانون الذي عُرض الليلة يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، وما التزمت به كل من الليكود والائتلاف"، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد مشاورات أجراها الحاخام دوف لاندو مع أعضاء الكتلة.

وبحسب التقارير، قال إدلشتاين لأعضاء الكتل الحريدية، إن "الاتفاق الذي تم بيننا لم يكن على صيغة قانون، بل فقط على عدم تفكيك الحكومة عشية الهجوم"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إدلشتاين لا يعتزم تعديل صيغة قانون التجنيد التي عُرضت مساء الإثنين، والتي تشمل، من بين بنودها، إلزام طلاب المعاهد الدينية بالتعريف عن أنفسهم بواسطة بصمة الإصبع، لتميزهم عن سائر الشبان الحريديين.

وفي بيان سابق، أعلن "ديغيل هتوراه"، الجناح الليتواني في كتلة "يهدوت هتوراه"، أن قراره جاء احتجاجًا على ما وصفته بـ"نكث الحكومة بالتزاماتها" تجاه طلاب المعاهد التوراتية، في خطوة وُصفت بـ"الدراماتيكية".

وجاء في بيان الحزب أن القرار يستند إلى تعليمات الحاخام دوف لاندو، الذي شدد في رسالة وجهها إلى أعضاء الكنيست التابعين له على أن رأيه "هو إنهاء المشاركة في الحكومة والائتلاف فورًا".

واتهم الحاجام لاندو "سلطات الدولة" بأنها "تُظهر نية متزايدة للتضييق على حياة طلاب التوراة، ولا تفي مرارًا وتكرارًا بالتزاماتها" المتعلقة بسن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.