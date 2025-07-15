اتهامات لإسرائيل بانتهاج «حرب تعطيش» ضد أهالي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن إسرائيل تشن «حرب تعطيش» ممنهجة ارتكبت خلالها 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه أسفرت عن مقتل أكثر من 700 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف المكتب الحكومي في بيان: «في واحدة من أبشع الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية، ويُستخدم فيها الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية».

وأوضح أن الجيش ارتكب نحو 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه راح ضحيتها أكثر من 700 قتيل غالبيتهم أطفال، آخرها مجزرة مخيم النصيرات أمس الأول، حيث قتل 12 شخصاً بينهم 8 أطفال أثناء انتظارهم أمام نقطة تعبئة مياه.

وذكر المكتب أن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 112 مصدراً لتعبئة المياه العذبة، ودمر 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن استهداف آبار المياه أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.

كما منع الجيش الإسرائيلي دخول 12 مليون لتر من الوقود شهرياً إلى القطاع، وهي الكمية المخصصة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وفق البيان.

وتابع: «هذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال».

وأكد المكتب الحكومي أن إسرائيل قطعت مياه شركة «ميكروت» منذ 23 يناير 2025، لافتاً إلى أنها شكلت آخر المصادر الأساسية التي كانت تغذي محافظات غزة بالمياه.

وقال المكتب «إن الجيش الإسرائيلي قطع أيضاً في 9 مارس آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة».

وعد حرب التعطيش هذه «جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف «حرب التعطيش»، وضمان وصول المياه للسكان المدنيين دون أي عوائق، والضغط على إسرائيل لإدخال وقود ومعدات تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف.

كما دعا إلى ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في «جريمة التعطيش»، باعتبارها جزءاً من «منظومة الإبادة» ضد المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ مارس الماضي، حذرت بلديات في قطاع غزة من أزمة مياه كارثية جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار القليلة العاملة، وجراء التدمير المتعمد للبنى التحتية للمياه.