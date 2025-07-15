زيلينسكي: أنا ممتن لترامب لاستعداده لمساعدتنا على حماية أرواح شعبنا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي​ عن "امتنانه لنظيره الأميركي دونالد ترامب الذي سمح بإرسال أسلحة جديدة إلى كييف عبر حلف شمال الأطلسي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة ستساعد في حماية أرواح الأوكرانيين".

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "أنا ممتن للرئيس ترامب لاستعداده لمساعدتنا على حماية أرواح شعبنا".