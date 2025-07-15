48 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية في وسط السودان

أعلنت مجموعة محامو الطوارئ أن "قوات الدعم السريع قتلت 48 مدنيا في هجوم على قرية في وسط السودان الذي يشهد حربا عنيفة". وقالت المجموعة إن "مدنيين قتلوا بشكل جماعي الأحد عندما اقتحم عناصر من الدعم السريع قرية أم قرفة في ولاية شمال كردفان، حيث قاموا أيضا بتدمير منازل ونهب ممتلكات".

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