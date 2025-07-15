روته: أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة بموجب اتفاق بين الناتو والولايات المتحدة

اعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من الأسلحة دعما لمجهودها الحربي ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين الناتو والولايات المتحدة.
واشار روته لصحافيين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الى ان "ذلك يعني أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا".
ولفت ترامب الى إن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات".
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