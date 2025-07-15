اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه منفتح على إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في أول آب، مشيراً إلى أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قادمون إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات.
وأوضح أنهم "يرغبون في التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف، ونحن منفتحون دائماً على إجراء محادثات، بما في ذلك مع أوروبا. هم، في الواقع، قادمون ويرغبون في إجراء محادثات".
وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من الشهر المقبل، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مستعدون لمحادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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