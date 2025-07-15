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شروط بالقانون للتقدم لجائزة المبدع الصغير.. تعرف عليها

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شروط بالقانون للتقدم لجائزة المبدع الصغير.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 06:00 ص

وضع القانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنه 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، شروط التقدم لنيل الجائزة.

جاء فى المادة (2) القانون تلك الشروط وهى :

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا تتجاوز سنة في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوي العمري ذاته

ويهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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