أمين عام "الناتو": زيادة الإنفاق الدفاعي سيتيح خلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة

عبر الأمين العام لحلف ال​ناتو​ مارك روته عن "اعتقاده بأن التزام الدول الأعضاء في الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي سيتيح في المقام الأول خلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة".

واشار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"٬ الى ان "التأثير المباشر لو كنت أعيش في أميركا هو المزيد من الوظائف للطبقة المتوسطة، لأن هذا يعني المزيد من خطوط الإنتاج في القاعدة الصناعية الدفاعية العظيمة هنا في الولايات المتحدة".

وأضاف روته أن "زيادة الإنفاق العسكري مفيدة لأوروبا أيضا"٬ مشددا على أن "التزام أعضاء الناتو برفع ميزانياتهم الدفاعية إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي يمثل أكبر نجاح في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".