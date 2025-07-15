"هآرتس": انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024

اشارت صحيفة "هآرتس"٬ الى "ارتفاع عدد الجنود الذين انتحروا خلال الخدمة الفعلية في الجيش مقارنة بالسنوات السابقة"٬ لافتة الى ان "انتحر ما لا يقل عن 15 جنديا إسرائيليا منذ بداية عام 2025 و21 جنديا خلال عام 2024".
واوضحت ان "غالبية المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية"٬ مضيفة ان "نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لحوادث قتال صعبة أثرت على حالتهم النفسية بشكل كبير".
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