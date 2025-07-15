اشارت وكالة "فرانس برس"٬ نقلا عن بيانات رسمية الى ان "الاقتصاد الصيني سجل نموا بنسبة 5.2% في الربع الثاني من هذا العام".

وتتوافق هذه البيانات مع التوقعات وهي تعكس قوة الصادرات الصينية على الرّغم من الحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتّحدة ضدّ سائر دول العالم وفي مقدّمها الصين.

ويمثّل هذا ​النمو الاقتصادي​ تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4%.

وتخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن.