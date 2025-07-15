الرئيس الصيني: العلاقات الصينية-الأسترالية تجاوزت النكسات وشهدت تحوّلا إيجابيا

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى لقائه في بكين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ "العلاقات بين بكين وكانبيرا شهدت تحوّلا إيجابيا أثمر فوائد". وقال شي مخاطبا ألبانيزي إنّ "العلاقات الصينية-الأسترالية تجاوزت النكسات وشهدت تحوّلا إيجابيا، محقّقة فوائد ملموسة".

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