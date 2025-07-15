وزيرا دفاع ألمانيا والولايات المتحدة ناقشا ضرورة تنسيق خفض القوات الأميركية في أوروبا

اشار وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الى انه "ناقش مع نظيره الأميركي، بيت هيجسيث، ضرورة تنسيق الخفض المحتمل للقوات الأميركية في أوروبا".
وقال بيستوريوس للصحفيين بعد اجتماعه مع هيجسيث، "ناقشنا ما يجب فعله في حال حدوث ذلك... نتحدث عن كيفية تنسيق تنفيذ مثل هذه القرارات تدريجيًا في حال اتخاذها - ولكنها لم تُتخذ بعد".
وأضاف، "حتى نضمن معًا عدم وجود ثغرات خطيرة في الأمن الأوروبي. وحتى نتمكن من تجنب الموقف الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قوات لا يمكننا تعويضها في الوقت المناسب".
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