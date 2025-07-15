"معاريف": أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم تعرضت لضربة بالغة في جباليا شمال قطاع غزة

كشفت صحيفة "معاريف"٬ ان "أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم تعرضت الاثنين لضربة بالغة في جباليا شمال قطاع غزة"٬ مشيرة الى ان "الجيش الإسرائيلي لم يعرف بأي سلاح ضربت الدبابة هل كان صاروخا أم قنبلة يدوية".
واضافت ان "الجيش الإسرائيلي أصبح غارقا في وحل غزة وقيادته تخشى عرض الحقائق على المستوى السياسي".
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