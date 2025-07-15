شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة الزيادات المحددة بمشروع قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون الجديد للإيجار القديم زيادات ملحوظة في القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وفقًا لطبيعة المنطقة والغرض من الإيجار.

المادة (4) نصت على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى والكائنة بالمناطق المتميزة ترتفع إلى عشرين ضعف الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

أما في المناطق المتوسطة فترتفع الأجرة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى نفس النسبة بحد أدنى 250 جنيه.

وفي المقابل، نصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (تجارية، مهنية) تصبح القيمة الإيجارية لها خمسة أمثال القيمة الحالية.

وتوضح المادة (6) أن الزيادة الجديدة ستتكرر سنويًا بنسبة 15%.

ولحين انتهاء لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا مؤقتًا، على أن يسدد الفروق لاحقًا بأقساط متساوية.