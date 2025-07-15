شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: تحركات مصر لوقف الحرب في غزة تعكس التزامها التاريخي بدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية والأجهزة المعنية في الوقت الراهن، تعكس التزام الدولة المصرية الثابت بمسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التحركات المكثفة التي يقودها اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة، بتكليف مباشر من القيادة السياسية، تمثل امتدادا لدور مصر المحوري كوسيط رئيسي وفاعل في إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح "محسب"، أن اللقاءات التي عقدها اللواء حسن رشاد مؤخرا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تندرج في إطار المساعي المستمرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وتذليل العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن مصر تتحرك بالتنسيق الكامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، وخاصة دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للوصول إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن التنسيق المصري القطري يعكس رؤية مشتركة تقوم على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الجانبين، معتبرا أن مصر تؤمن بضرورة الحل العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية في ظل الظروف الكارثية التي يواجهها المدنيون داخل القطاع.

وأضاف "محسب"، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الصعيدين الإقليمي والدولي، تكمل الجهود الأمنية والاستخباراتية في ملف غزة، لافتا إلى اللقاء الهام الذي جمع الوزير المصري بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي استعرض خلاله الجهود المصرية لوقف الحرب على القطاع، بجانب الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

وأشاد النائب أيمن محسب ،بالدعم الأوروبي وخاصة من الجانب الإسباني، لموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكا أساسيا لمصر في مساعيها نحو وقف الحرب على غزة، وإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، بما يعكس مكانة مصر وثقلها في محيطها الإقليمي والدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، قائلا:" استمرار الصمت الدولي يزيد من معاناة الأبرياء ويفاقم من الكارثة الإنسانية داخل القطاع، وهو ما تحذر منه مصر وتسعى بكل طاقاتها لوقفه عبر تحركاتها في كافة المسارات."