الداخلية السورية: قوات الأمن والدفاع ستباشر دخول السويداء وحظر تجوال حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوات من وزارتي الداخلية والدفاع ستباشر دخول مركز مدينة السويداء، في إطار إجراءات أمنية جديدة. وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء بفرض حظر تجوال في المدينة، يبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتى إشعار آخر.

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