أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها تدرس إمكانية منع موظفيها وعائلاتهم من السفر إلى بعض المناطق في إسرائيل، والقدس، والضفة الغربية، بسبب التوترات الأمنية الراهنة.
وأشارت السفارة إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل، داعية إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في إسرائيل: قد نمنع الموظفين وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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