جعجع استقبل وفدي بلديتي عيناتا ودير الأحمر

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب، مجلس بلدية عيناتا في محافظة بعلبك-الهرمل، برئاسة ميشال نصر رحمه ونائبته راغدة يوسف رحمه، المختارين ربيع عيد رحمه وبسام كرم رحمه، في حضور منسق "القوات" في البقاع الشمالي الياس بو رفول ورئيس المركز في البلدة جورج يوسف رحمه.
كما استقبل جعجع وفد بلدية دير الأحمر برئاسة هنري جورج الفخري ونائبه طوني لحود حبشي، المخاتير: منير يوسف القزح، شربل بطرس كيروز، بسام ميكال حبشي، يوسف سمعان الخوري وربيع ابراهيم الخوري، في حضور بو رفول ورئيس مركز القوات في البلدة جوزف فوزي الخوري.
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