اجتماع سوري إسرائيلي مباشر سيعقد في أذربيجيان

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ، مساء السبت 12 يوليو / تموز 2025 ، عن مصدر دبلوماسي في العاصمة السورية دمشق ، قوله إن لقاء مباشرا سيجمع مسؤولا سوريا ومسؤولا إسرائيليا في باكو على هامش زيارة يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى أذربيجان.

وقال المصدر المطّلع على المحادثات مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنه "سيكون هناك لقاء بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرا إلى أن الشرع لن يشارك فيه.

وقال إن المحادثات سوف تتمحور حول "الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سورية" في إشارة إلى مناطق توغّلت اليها القوات الإسرائيلية في جنوب سورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أكثر من سبعة أشهر.

وفي حين لم تعلن دمشق رسميا عن محادثات مباشرة، فإن السلطات أقرّت منذ وصلت إلى الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2024 بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت تل أبيب مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب الإطاحة بالأسد.

وتربط دمشق هدف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بالعودة إلى تطبيق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوة من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين.

وأعلنت سورية في وقت سابق في تموز/يوليو عن استعدادها التعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك.

وكانت إسرائيل قد أعربت عن اهتمامها بتطبيع العلاقات مع كلّ من سورية ولبنان في تصريحات لوزير الخارجية غدعون ساعر. لكن دمشق وصفت التصريحات عن توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل بأنها "سابقة لأوانها"؛ بحسب ما نقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر رسمي.

وخلال زيارة للبنان في 7 تموز/يوليو، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس باراك، إن "الحوار بين سورية واسرائيل قد بدأ".

والتقى الشرع بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش زيارته إلى الرياض في أيار/مايو. وقال ترامب حينها أن الشرع أبدى تجاوبا حيال مسألة التطبيع.

وقال لصحافيين "قلت له (الشرع): آمل أن تنضموا (إلى الاتفاقات الإبراهيمية) بمجرد أن تستقر الأمور، فقال نعم. لكن أمامهم الكثير من العمل".

ومنذ وصوله إلى الحكم، أكد الشرع أن سورية لا ترغب في تصعيد أو صراع مع جيرانها. ودعا لاحقا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها.

ووصل الشرع السبت إلى باكو في زيارة رسمية حيث التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، كما أعلن البلدان. وأعلنت أذربيجان أنها ستبدأ بتصدير الغاز إلى سورية عبر تركيا؛ بحسب ما جاء في بيان للرئاسة الأذربيجانية.

المصدر : وكالات