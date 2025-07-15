أشار الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، الى أن "بيان الترحيب بدخول الجيش فرض علينا من دمشق وبضغوط دول خارجية"، لافتاً الى أن "دمشق واصلت قصفها العشوائي على ​السويداء​ رغم بياننا". وقال الهجري، "نتعرض لحرب إبادة شاملة وندعو للتصدي للحملة بكل الوسائل المتاحة".

كانت هذه تفاصيل خبر الهجري دعا للتصدي لحملة الابادة بكل الوسائل: بيان الترحيب بالجيش فٌرض علينا وقصف السويداء مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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