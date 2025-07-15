أ ف ب: اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية

افادت وكالة "فرانس برس"، عن "اشتباكات عنيفة داخل مدينة السويداء بالتزامن مع دخول القوات الحكومية السورية". وكان قد بدأ الجيش السوري دخول مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بحسب وزارة الدفاع السورية عقب اشتباكات دامية في محيطها أسفرت أكثر من مئة قتيل. وقالت وزارة الدفاع في بيان "قوات الجيش العربي السوري تبدأ دخول مدينة السويداء" فيما أوصت في بيان آخر الأهالي "التزام المنازل" وقالت إن المجموعات الخارجة عن القانون تحاول الهروب من المواجهة عبر الانسحاب إلى وسط مدينة السويداء".

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