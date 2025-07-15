"الجديد": الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان أمس تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني

أفادت معلومات "الجديد"، أن "​اللجنة الرئاسية​ المعنية بالرد على ورقة باراك ستجتمع في بعبدا اليوم لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان بالامس".

وذكرت المعلومات، أن "الرد الأميركي الذي تسلمه لبنان يطلب بعض التوضيحات فيما يتعلق بالمهل الزمنية وبالاليات التنفيذية لموضوع السلاح".

وتابعت "الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان أمس تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني".